«Дорогие хейтеры, все ваши комментарии, что я похожа на свинку Пеппу»: Ксения Сябитова ответила на критику веса и показала фигуру после родов

Дочь телеведущей и свахи Розы Сябитовой Ксения недавно стала мамой во второй раз. Она рассказала подписчикам, как восстанавливается после родов, и отреагировала на критику со стороны пользователей.
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