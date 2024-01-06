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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников о серии из 6 игр подряд с 2+ очками: «Это химия, в большинстве часто все получается. Проводишь пару таких матчей и обретаешь уверенность»

Форвард «Каролины» набрал 1+2 с «Вашингтоном» (5:2) и продлил свою результативную серию до 6 матчей, в которых у него 14 (7+7) баллов.

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