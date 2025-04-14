Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий отличился в матче против «Коламбуса» Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса».
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