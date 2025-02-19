зуфар юсупов Трамп, убедившись в том, что ЕС старается вести свою игру, приложит все усилия к развалу этой оргии. А по одиночке ему с ними будет легче работать.

СК Сергей Ковалев философ Александр Дугин по прежнему впаривает пиплу плоскую неглубокую мысль, что мiром правят трампы, байдены и т.д.. понизив уровень вопроса до уровня назначенного директора какой-нибудь фабрики легко видно, что подобная мысль отражает ни что иное, как банальное самодурство персонажа. у фабрики есть хозяева. у трампов, байденов и т.д. тоже есть свои хозяева. глупо думать иначе...