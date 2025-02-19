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Дугин раскрыл истинное отношение Трампа к Зеленскому

Дугин раскрыл истинное отношение Трампа к Зеленскому

БлокнотРУ Президент США Дональд Трамп не собирается воевать с Россией, да и ядерный апокалипсис в его планы не входит.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Трамп, убедившись в том, что ЕС старается вести свою игру, приложит все усилия к развалу этой оргии. А по одиночке ему с ними будет легче работать.
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15 час.
СК
Сергей Ковалев
философ Александр Дугин по прежнему впаривает пиплу плоскую неглубокую мысль, что мiром правят трампы, байдены и т.д.. понизив уровень вопроса до уровня назначенного директора какой-нибудь фабрики легко видно, что подобная мысль отражает ни что иное, как банальное самодурство персонажа. у фабрики есть хозяева. у трампов, байденов и т.д. тоже есть свои хозяева. глупо думать иначе...
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6 час.
Вадим Лебедев
Пока всем миром, не будет править разум - хорошего не жди!
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5 час.
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