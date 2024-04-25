Более чем на 700 процентов увеличилось количество пострадавших от курения электронных сигарет

Более чем на 700 процентов увеличилось количество пострадавших от курения электронных сигаретСтало известно, что за четыре года количество обращений к врачам из-за последствий курения электронных сигарет увеличилось на 733% среди людей в возрасте до 20 лет.
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