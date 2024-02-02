Какой период истории СССР считается «лучшим»

Вообще, отечественная история довольно трагична, какой отрезок времени не возьми. Вот, к примеру, период СССР отметился Гражданской войной и последовавшей за ней разрухой, затем Великой Отечественной и послевоенным кризисом, эпохой тотального дефицита, совпавшей с распадом страны… Но были в ней и светлые стороны — «хорошие времена» — периоды относительной стабильности, которые принято вспоминать с теплотой и ностальгией.