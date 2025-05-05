Владимир Шнипко переназначен министром энергетики и ЖКХ Омской области. Этот пост он занимает с лета 2022 года.
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Владимир Шнипко переназначен министром энергетики и ЖКХ Омской области. Этот пост он занимает с лета 2022 года.