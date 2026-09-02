"Escalation Trap": Robert Pape Blasts Bessent's "Economic D-Day" Targeting Iran University of Chicago professor Robert Pape tore into Treasury Secretary Scott Bessent's so-called "Economic D-Day" campaign against Iran, branding it a dangerous "escalation trap" that history shows will not force Tehran to fold, and may instead drag the United States deeper into war.
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