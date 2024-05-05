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«Барса» планирует перестройку: де Йонг выставлен на трансфер, предложения по Араухо, Кунде и Рафинье выслушают

Как пишет Diario Sport, Хави хочет поменять вектор развития команды. Его желание разделяют Жоан Лапорта, Деку и Рафа Юсте.

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