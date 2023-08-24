Перчун объявил об увеличении стипендий для студентов педагогических специальностей

В следующем году стипендии студентам педагогических специальностей будут повышены до уровня минимальной заработной платы по экономике, сообщил сегодня министр образования Дан Перчун на ежегодной конференции педагогических кадров Сорокского района.
В следующем году стипендии студентам педагогических специальностей будут повышены до уровня минимальной заработной платы по экономике, сообщил сегодня министр образования Дан Перчун на ежегодной конференции педагогических кадров Сорокского района.
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