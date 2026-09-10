Новые точки роста

Российско-индийское экономическое сотрудничество сегодня во многом опирается на нефтяной фактор, однако Москва и Дели постепенно расширяют взаимодействие в других сферах — от фармацевтики и машиностроения до АПК, цифровых технологий и атомной энергетики.