В Казани начала работу выставка Russia Halal Expo 2025

Автор: Арсений КаримовНа территории выставочного комплекса «Казань Экспо» начала работу выставка Russia Halal Expo, организованная в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».
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