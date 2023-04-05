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"Наше государство защищает только врагов. Спасибо, что еще в Петербурге позора не было". Симоньян жестко раскритиковала власть

"Наше государство защищает только врагов. Спасибо, что еще в Петербурге позора не было". Симоньян жестко раскритиковала власть

Постараюсь чаще публиковать на канале реплики наших журналистов, ЛОМов, экспертов и политологов.

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