Рак поджелудочной железы скрывается за системой свёртывания крови

Исследователи Медицинской школы Икана при медицинском центре Mount Sinai в Нью-Йорке обнаружили, что клетки рака поджелудочной железы способны создавать локальные «укрытия», которые защищают опухоль от атак иммунной системы.
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