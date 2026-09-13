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Рак поджелудочной железы скрывается за системой свёртывания крови

Рак поджелудочной железы скрывается за системой свёртывания крови

Исследователи Медицинской школы Икана при медицинском центре Mount Sinai в Нью-Йорке обнаружили, что клетки рака поджелудочной железы способны создавать локальные «укрытия», которые защищают опухоль от атак иммунной системы.

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