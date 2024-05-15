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Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

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