Порошенко предсказал Украине фатальные последствия при проведении выборов

Порошенко: проведение выборов приведет к потере Украины Проводить выборы на Украине в ближайшее время не следует из-за риска потерять страну, заявил бывший украинский президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью украинскому 5-му каналу.