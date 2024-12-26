Порошенко предсказал Украине фатальные последствия при проведении выборов

Порошенко: проведение выборов приведет к потере Украины Проводить выборы на Украине в ближайшее время не следует из-за риска потерять страну, заявил бывший украинский президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью украинскому 5-му каналу.
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