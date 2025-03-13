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Что лучше — накладные наушники или наушники-затычки?

Что лучше — накладные наушники или наушники-затычки?

Попробуем разобраться в одном из самых горячих вопросов. фото: Кадры из фильмов «Трудности перевода» (2003) и «Она» (2013)Выбор наушников — задача не из простых! Сейчас на рынке представлено бесконечное множество разных моделей.

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