Lynx Motors анонсировала мощные электромоды на базе DeLorean DMC-12 и Ford GT

Молодая компания из Остина (Техас, США) хочет зарабатывать деньги на электрификации классических автомобилей, и ее дебютными моделями являются Lynx DMC-12, созданный на базе DeLorean DMC-12 и Ford GT первого поколения соответственно.
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