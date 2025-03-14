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Царьград

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ВСУ продолжают ожесточённо сопротивляться в Курской области

ВСУ продолжают ожесточённо сопротивляться в Курской области

Русские бойцы с передовой сообщили о ситуации в курском приграничье, где продолжается разгром остатков ВСУ.

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