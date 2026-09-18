Карпатский вояж: для чего Зеленский устроил саммит с участием 8 стран

Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия - таков состав нового международного формата «Карпатская восьмерка», о создании которого заявил Владимир Зеленский.
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