Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Читалов
    Передайте старому пи да ра су, что белая с косой у него за спиной и это он к ней протягивает рукиБайден сделал оск...
  • Ирина Евженко
    Пока не начнут гореть частные домовладения в Киеве,Днепре и иже с ними, и желательно дома побогаче,все так и будет пр...МЧС: частные дома...
  • Ирина Евженко
    Старый маразматик...Байден сделал оск...

В РПЛ следят за штормовым предупреждением перед игрой "Краснодар" - "Динамо"

В РПЛ следят за штормовым предупреждением перед игрой "Краснодар" - "Динамо"

В Краснодаре перед матчем заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским "Динамо" объявлено штормовое предупреждение, в РПЛ заявили, что следят за развитием ситуации, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх