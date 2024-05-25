В РПЛ следят за штормовым предупреждением перед игрой "Краснодар" - "Динамо"

В Краснодаре перед матчем заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским "Динамо" объявлено штормовое предупреждение, в РПЛ заявили, что следят за развитием ситуации, передает РИА Новости.
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