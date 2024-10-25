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  • Виталий Гемберг
    Все для людей... Только начинать надо с обновления и модернизации общественного транспорта, а не того как задушить ли...Возле жилых домов...
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Нового замминистра назначили в МинГРО

Нового замминистра назначили в МинГРО

В Забайкальском крае произошло назначение на ключевую должность. Губернатор Александр Осипов подписал распоряжение о назначении Билигмы Будаевой заместителем министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики, сообщила пресс-служба краевого правительства.

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