Режим ЧС муниципального уровня ввели в Петрозаводске после взрыва газа

В Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем Telegram-канале, что это позволит быстрее устранить последствия взрыва газа в многоквартирном доме на улице Луначарского.
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