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В екатеринбургском метрополитене заменили все старые турникеты

В екатеринбургском метрополитене заменили все старые турникеты

Последней станцией, где произошла замена, стала "Чкаловская"Все старые турникеты заменены к 27 октября в метрополитене Екатеринбурга.

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