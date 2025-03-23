В YouTube появится возможность настраивать звук отдельно от видео

https://fine-news.ru/v-youtube-pojavitsja-vozmozhnost-nastra. Однако код, найденный в бета-версии приложения YouTube, указывает на то, что вскоре у пользователей появится возможность самостоятельно настраивать качество звука с различными уровнями битрейта — количества бит, которое используется для передачи или обработки данных в единицу времени.