«Шахид-танк»: суровая реальность СВО

Война является одним из наиболее сложных видов человеческой деятельности, требующим максимальной концентрации, как от государства в целом, так и от отдельных людей.
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