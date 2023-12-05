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КДК не будет рассматривать стычку между Абаскалем и Сиваковым

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет не будет рассматривать эпизод между защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

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