КДК не будет рассматривать стычку между Абаскалем и Сиваковым

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет не будет рассматривать эпизод между защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).