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Директор «Локо» Ульянов об аренде Сулейманова: «Один из ярких представителей нашей академии. Получит шанс побороться за место в основе»

Директор «Локо» Ульянов об аренде Сулейманова: «Один из ярких представителей нашей академии. Получит шанс побороться за место в основе»

Железнодорожники арендовали форварда у «Пари НН» с опцией выкупа. «Мы неоднократно говорили о нашем приоритете в работе — сделать упор на воспитание и поддержку своих кадров, подготовленных клубной академией «Локомотива».

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