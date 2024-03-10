Большому ноутбуку — мощный процессор: Xiaoxin Pro 16 2024 получил 16-ядерный Intel Core Ultra 9 185H

Lenovo анонсировала обновление ноутбука Xiaoxin Pro 16 2024: в апреле текущего года выйдет версия с 16-ядерным процессором Core Ultra 9 185H, который больше подходит большому 16-дюймовому ноутбуку, чем устанавливаемые сейчас Core Ultra 5 и Core Ultra 7.