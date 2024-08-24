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Россияне высказались о своих любимых видах экстрима

Россияне высказались о своих любимых видах экстрима

Почти половина россиян (48 процентов) из всех экстремальных активностей чаще всего выбирают дайвинг. Любимые виды экстрима отечественных путешественников назвали в сервисе МТС Travel, на результаты исследования которого ссылается «Лента.

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