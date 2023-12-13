Связку МСД и трассы М-2 «Крым» достроят до конца следующего года

Ведутся работы по устройству ограждений Готовность десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра на сегодня составляет 43 %, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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