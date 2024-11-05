Данный факт признал пресс-офицер 33-й отдельной механизированной бригады Украинским военнослужащим в Курахово (ДНР) грозит окружение, признал пресс-офицер 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии