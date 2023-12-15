СNN: Украина может проиграть конфликт с Россией к лету 2024 года

РИАМО - 15 дек. Украина может проиграть конфликт с Россией уже к лету 2024 года, если ее западные союзники не предоставят дополнительную военную помощь, сообщает СNN со ссылкой на чиновников и представителей иностранных спецслужб.
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