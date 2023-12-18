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Главу управления МЧС по Самарской области задержали по делу об откатах

Главу управления МЧС по Самарской области задержали по делу об откатах

О задержании начальника самарского управления МЧС Олега Бойко сообщили СМИ и телеграм-каналы. Он подозревается в получении откатов от подчиненных, которые брали взятки у компаний при проверках на противопожарную безопасность.

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