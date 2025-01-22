Россияне смогут чаще ходить на свидания

Соцсеть «Одноклассники» запустила дейтинг-сервис ОК Знакомства «Одноклассники» запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства, который представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения.
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