В Польше сочли выгодным для РФ антироссийский проект Качиньского

РИА Новости Российские бизнесмены смогут получить существенную прибыль от антироссийской инициативы, за реализацию которой еще в 1990-х годах выступал бывший премьер Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
РИА Новости Российские бизнесмены смогут получить существенную прибыль от антироссийской инициативы, за реализацию которой еще в 1990-х годах выступал бывший премьер Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
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