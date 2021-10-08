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В Польше сочли выгодным для РФ антироссийский проект Качиньского

В Польше сочли выгодным для РФ антироссийский проект Качиньского

РИА Новости Российские бизнесмены смогут получить существенную прибыль от антироссийской инициативы, за реализацию которой еще в 1990-х годах выступал бывший премьер Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

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