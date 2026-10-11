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Эстонца приговорили к условному сроку за надпись «Слава России» на флаге Украины

В Эстонии вынесли приговор 44-летнему мужчине за нанесение надписи на украинский флаг возле посольства России в Таллине.

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