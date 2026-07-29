В смартфонах Xiaomi уже в 2026 году появится новейшая память LPDDR6 от SK Hynix

Ожидается, что первой станет серия Xiaomi 18SK Hynix планирует начать массовое производство своих новых высокопроизводительных чипов памяти LPDDR6, и Xiaomi должна стать первым брендом, который получит эти чипы.
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