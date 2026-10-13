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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Ушла от мужа к женатому поклоннику, а все говорили, что крутит с Авериным: Как боролась за счастье ба Анна Якунина

Шоу-бизнес: Ушла от мужа к женатому поклоннику, а все говорили, что крутит с Авериным: Как боролась за счастье ба Анна Якунина

Ночные выступления в клубах в одних стрингах, чтобы прокормить мужа-игромана, нищета 90-х и кошмарная ночь, когда собственная спальня чуть не стала для нее могилой.

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