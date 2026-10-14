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Владимирские новости

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Григорий Аникеев - самый богатый депутат-одномандатник ГД РФ

Григорий Аникеев - самый богатый депутат-одномандатник ГД РФ

Депутат Госдумы РФ Григорий Аникеев, представляющий Владимирскую область, является самым богатым парламентарием-одномандатником в текущем созыве ГД.

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