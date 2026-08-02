Разведчик «Распутин» рассказал о процессе перехвата видеосигнала с БПЛА ВСУ

Разведчик Добровольческого корпуса БАРС-27 Министерства обороны РФ с позывным «Распутин» в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал, что военнослужащие ВС РФ осуществляют перехват видеосигнала с вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из специальных наблюдательных пунктов.