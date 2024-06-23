В Совфеде назвали ракетный обстрел ВСУ Севастополя терроризмом

ИО

Игорь Овчаренко

А как назвать тех кто ковыряется в носу и ни чего не делает для упреждения нападений Давно бы уничтожили все входные ЖД станции на Украине и остановили бы поставки всей техники. Сколько осталось бы живых воюющих ребят и мирных жителей.