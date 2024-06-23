В Совфеде назвали ракетный обстрел ВСУ Севастополя терроризмом

Киевский режим, нанося удары по мирным российским городам, действует как террористы. Так в беседе с РЕН ТВ зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал ракетный обстрел украинскими боевиками Севастополя, где погибли три человека, в том числе двое детей, а также пострадали около 100 человек.
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