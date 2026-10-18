Ситуация на Ближнем Востоке находится на грани полномасштабной войны, но ее можно избежать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 18 октября на заседании диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна Манаме, сообщает ТАСС.