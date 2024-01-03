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  • Svetlana Kuzmina
    Бриты пусть не забывают, что живут на острове, достаточно 3-х бомб и от Британии ничего не останется, а заодно и на В...НАТО начнет войну...
  • Алексей
    Поосторожнее с заголовками.В заголовке утверждение.В статье "возможно".По этому,"возможно" и на статью попасть.НАТО начнет войну...
  • Татьяна Юрьева
    Если ситуация дойдет до крайности, то ядерные боеголовки придется все же применить! Этих наглецов-англосаксов нужн...НАТО начнет войну...

СК возбудил уголовное дело по факту избиения мигрантами бойцов, вернувшихся с СВО в Челябинске

СК возбудил уголовное дело по факту избиения мигрантами бойцов, вернувшихся с СВО в Челябинске

СК возбудил уголовное дело по факту избиения мигрантами бойцов, вернувшихся с СВО в Челябинске Юлия СоколоваЖуткий эпизод насилия развернулся в Челябинске в новогоднюю ночь, когда толпа нетрезвых мигрантов напала на двух молодых людей.

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