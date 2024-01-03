СК возбудил уголовное дело по факту избиения мигрантами бойцов, вернувшихся с СВО в Челябинске Юлия СоколоваЖуткий эпизод насилия развернулся в Челябинске в новогоднюю ночь, когда толпа нетрезвых мигрантов напала на двух молодых людей.
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