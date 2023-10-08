Макс Ферстаппен завоевал четвертый в карьере «Большой шлем»Getty Images / Red Bull Content PoolВ воскресенье на Гран При Катара пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен не просто одержал свою первую победу в статусе трёхкратного чемпиона мира Формулы 1.
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