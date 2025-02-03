В Кузбассе мужчина попытался украсть из магазина кабель: ему грозит до 10 лет колонии

В Прокопьевске экипаж Росгвардии задержали мужчину, который пытался украсть товар из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Кузбассу 1 февраля.
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