Ночь на четверг прошла во взаимных воздушных атаках. Целей в украинской столице еще много Александр Уральский Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press Пока Зеленский раздавал интервью западным журналистам и переживал за будущее Украины, Киев в ночь на четверг подвергся мощному обстрелу.