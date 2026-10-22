Ночь на четверг прошла во взаимных воздушных атаках. Целей в украинской столице еще много Александр Уральский Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press Пока Зеленский раздавал интервью западным журналистам и переживал за будущее Украины, Киев в ночь на четверг подвергся мощному обстрелу.
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