Только 27 октября в ДК "Победа" ювелир производит ремонт ювелирных изделий (пайка , правка , раскатка колец) Принимаем лом ювелирных изделий, золотые зубные коронки, старые наручные часы в жёлтом корпусе! С 9-12 часов.
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