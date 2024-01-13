Американский дипломат против политики США

Бывший заместитель главы миссии США в Йемене Набиль Хоури назвал организованные Вашингтоном и Лондоном бомбардировки хуситов провалом американской дипломатии и спрогнозировал дальнейшее обострение обстановки на Ближнем Востоке.
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