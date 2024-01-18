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Спецпредставитель США Прицкер: активы России не станут панацеей для Украины

Спецпредставитель США Прицкер: активы России не станут панацеей для Украины

Конфискация российских активов на сумму $300 млрд не станет панацеей для Киева. Такое мнение высказала специальный представитель США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер, сообщает агентство Reuters.

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